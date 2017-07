Louis Vismale, voorzitter van Stichting 1 voor 12, brengt een plengoffer bij de bouw van de zevende sociale woning.





Gezin Krenten verscheen ongeveer een maand geleden in het televisieprogramma 1 voor 12 om hulp te vragen, na de verwoestende brand. De stichting 1 voor 12 heeft besloten een campagne op te zetten om de nodige financiële en materiële middelen in te zamelen om dit gezin een helpende hand te reiken.Enkele weken terug leverde de stichting de zesde complete woning op. Het huis is binnen drie maanden afgebouwd en gefinancierd via donaties. Louis Vismale, voorzitter van de stichting hoopt op deze wijze de gemeenschap samen te bundelen om wederom de handen ineen te slaan om de medemens in nood te helpen. Hij rekent op steun uit de samenleving.