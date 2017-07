De VES voert aan dat in het document duidelijk vermeld dat “Het OP 2017-2021 geeft slechts de ontwikkelingsdoelen en de uitkomsten aan voor de in totaal 49 brede beleidsgebieden”. De concrete resultaten, activiteiten, kosten en de tijdslijn die hierbij relevant zijn, zijn niet in het OP ontwikkeld.De benodigde investeringen voor de komende vijf jaren uit het OP, die door de regering uit de jaarbegrotingen 2017 t/m 2022 zullen worden betaald, zijn geraamd op US$ 4.1 miljard. Dit is niet realistisch in een tijd van economische crisis met grote begrotingstekorten, meent de VES.De investeringen die in het OP door buitenlandse financierders zullen worden opgebracht, zijn geraamd op US$ 3.2 miljard. Ook is volgens de VES niet realistisch als de economische betekenis van het wettelijke schuldplafond, welke met toestemming van De Nationale Assemblee reeds is overschreden, wordt begrepen.De VES stelt dat haar leden, die actief zijn in zowat alle geledingen van de Surinaamse economie, bereid zijn op vrijwillige basis zich in te zetten om bijdragen te leveren. De VES heeft ten behoeve van De Nationale Assemblee ook commentaar gegeven op de begrotingen die in behandeling zijn.