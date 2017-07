Lars Stindl van Duitsland scoort het gouden doelpunt voor Duitsland. (Foto: AP)





Chili begon de wedstrijd vastberaden, maar het was de Duitser Timo Werner die een fout van de Chileen Marcelo Diaz genadeloos afstrafte. Hij presenteerde de bal direct op een dienblad voor zijn teamgenoot Lars Stindl, die op zijn beurt met alle gemak scoorde. Ondanks kansen voor beide teams om meer punten op het score-bord te plaatsen, eindigde de eerste helft met 1-0 in het voordeel van Duitsland.In de tweede helft zette de spanning zich voort. In de eerste minuten werd er een beetje ruw gespeeld en was Chili aan het hollen achter Duitsland. In de laatste minuten van de wedstrijd creëerden de Chilenen veel kansen, maar wisten geen enkele te verzilveren. De arbiter had het ook ontzettend druk om de wedstrijd niet te laten ontaarden. Geen van de teams kwamen meer tot scoren.Duitsland kwalificeerde zich door zijn status van Wereldkampioen drie jaar geleden voor dit toernooi. Chili won de Copa America Santander in 2015 om een plek te krijgen. In de eerste semifinale won Chili met 3-0 van Portugal na een dramatische penalty shoot-out. Een dag later won Duitsland zeer overtuigend van Mexico met 4-1. Eerder op de dag in de strijd voor de 3e plaats won Portugal met 2-1 van Mexico.Leroy Troon