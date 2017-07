De Park Zangvogel Organisatie(PZO) houdt op te bestaan. De organisatie en al haar leden zijn per 23 juni 2017 opgegaan in de stichting Zangvogels Nickerie (ZaNi).Djamunapersaud Roopram, die de penningmeester is, zegt dat zij die stap maken als zij de organisatie willen versterken. PZO kon geen eigen rekeningnummer openen en zij wilde ook zelfstandig zaken aanpakken. Nu de organisatie een rechtspersoon is, kan zij zelfstandig zaken aanpakken.ZaNi is in tussen ingeschreven bij KKF. Het doel van de stichting is het bevorderen van de zangvogelsport en het behartigen van de belangen van de leden. Haar doel zal zij verwezenlijken door het organiseren van zangvogelwedstrijden in en buiten het district Nickerie, het bijeenbrengen van gelden, het onderhouden van contact met nationale en international organisaties die dezelfde doel nastreven.Het bestuur van ZaNi bestaat uit, voorzitter, Nitender Oemrawsingh, Richenel Small, ondervoorzitter, secretaris Jacky Martosami, penningmeester Djamunapersaud Roopram en verder de commissarissen, Derrick Fung Feng Chung, Sjaamkoumar Harnam, Steven Sanawi en Ashokkoemar Sardha.De uitslagen van de vandaag gehouden zangvogel wedstrijden tijdens de Reza Karamatali juni toernooi zijn als volgt:Nitinder Oemrawsing2 - Robbert Madiksan: 0-22Radjesh Datadien2 - Shaam Harnam2: 21-39Kasirin Sarmani - Rakesh Praladsingh1: 16-55Steven Sanawi2 - Errol Banarsi1: 48 - 19Shiefaid Ishaak1 - Dyon Djosetro1: 18-1Jacky Martosami1 - Jacky Martosami2: 83 - 0Edgar van Genderen