Na de strafeis van de auditeur-militair in het decembermoordenproces tegen de heer Bouterse, momenteel president van Suriname, hebben leden van zijn partij en vertegenwoordigers van de regering diverse uitspraken gedaan die haaks staan op de beginselen van een democratische rechtsstaat. Deze leiden dan ook tot de nodige discussies. Echter, het lijkt erop dat de heer Bouterse met zijn uitspraak “God heeft mij hier neergezet, geen rechter haalt mij weg” aan deze discussies een andere dimensie geeft. Hij heeft van het een op het andere moment van Suriname een theocratie gemaakt. Lachwekkend, zo kun je denken, maar deze uitspraak verdient toch serieus te worden bekeken.Na verkiezingen waarbij zijn partij de grootste werd, is de heer Bouterse door het parlement op de plek van president neergezet. Ziet hij het volk of het parlement, als vertegenwoordiger van het volk, als God? Een puntje voor de agenda van het parlement dat hij tot nu toe met zoveel dedain behandelt! Nee, een meer voor de hand liggende uitleg van de uitspraak is dat hij zichzelf als God ziet, heerser van Suriname, heerser over leven en dood van de burgers. Het kan niet worden ontkend dat de heer Bouterse een gewiekste strategie heeft gevolgd waardoor hij het uiteindelijk voor elkaar heeft gekregen president te worden. Hij heeft zichzelf daar neergezet om zich te verzekeren van straffeloosheid en de staatskas om van te leven.Met behulp van een aantal lieden die ook meeprofiteren of die gewoon door hem worden misbruikt, doet hij alsof hij daar zit voor land en volk. Sint Bouterse en zijn knechten, die door het stof gaan om hem te verdedigen. Misschien dat uitgesproken tegenstanders van Sinterklaas en Zwarte Piet zich in dit alternatief kunnen vinden. Voor de gewone burger is het echter zeer verontrustend dat de rule of law zomaar wordt vervangen door de wil van God of van iemand die zich God waant. Een stap terug naar de middeleeuwen toen gelovigen dom werden gehouden. Of naar de verfoeilijke koloniale tijden toen de gekoloniseerden waren overgeleverd aan de wil van de heerser.