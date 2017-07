Een man is voor zijn woning aan de Bijtelweg in politieressort Uitvlugt, beschoten. Starnieuws verneemt dat hij in zijn bovenbeen is geraakt. Het gaat om een in- en uitschot.Het slachtoffer is behandeld op de afdeling Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Zijn gezondheidstoestand is stabiel.Het is niet duidelijk door wie de man is beschoten. De politie is nog bezig met het onderzoek.