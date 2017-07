Twee personen hebben in afzonderlijke aanrijdingen vanochtend het leven gelaten. Het gaat om twee bromfietsers.Aan het Garnizoenspad vond een dodelijke aanrijding plaats tussen een auto en een bromfiets. De bromfietser is ter plaatse overleden.De tweede aanrijding tussen een auto en bromfiets vond vanmorgen plaats aan de Anton Dragtenweg. Ook deze bromfietser overleed ter plekke.Het aantal verkeersdoden is voor dit jaar gestegen naar 38. De lichamen van de verkeersdoden worden zoals gebruikelijk in beslag genomen voor obductie.