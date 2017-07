De SPA en DA'91 gereed om de rechtsstaat te beschermen. Van l-r: Angelique del Castillo, Guno Castelen en Robby Berenstein. (Foto: René Gompers)





Berenstein is bij de viering van 30 jaar SPA ingegaan op huidige situatie en de houding van de regering jegens het volk en belangrijke instituten. De Surinaamse Partij van de Arbeid opgericht op 1 juli 1987, is ontstaan in turbulente tijden hebben de verschillende sprekers aangegeven. “Er is veel hersteld maar het lijkt alsof we terug zijn in 1987,” merkt Berenstein op. “De economische verhoudingen zijn wederom kapotgeslagen. En we hebben het nog niet over de prijzen in de winkel. Mensen krijgen met moeite of geen adequate gezondheidszorg. De vakbeweging heeft SZF voor ambtenaren kunnen opzetten, maar nu zien we dat ook tu nak panya".De rechtsstaat is wederom in gevaar," stelt Berenstein. “We zitten in een situatie waar dezelfde beweging die de democratische rechtsstaat in gevaar heeft gebracht, het weer dreigt te doen door het niet respecteren van de fundamenten van de rechtsstaat, met name de rol van de rechterlijke macht.”De vakbeweging gaat niet met lede ogen toezien maar wederom van zich laten horen en helpen de ommekeer te brengen, kondigt Berenstein aan. “Lek’ fa toentertijd un ben opo tegen a nak’ panya fu a democratie, tyar a kondre fu wan machtstaat kon in wan rechtsstaat net so osi wi sa opo knapu, net so w’o garandeer tak’ a rechtsstaat o tan bestan! Met alles wat we hebben gaan we daar garant voor moeten staan.”Berenstein wordt volledig ondersteund door voorzitters Guno Castelen van de SPA en Angelique del Castillo van DA’ 91. Del Castillo stoort zich niet aan de onderschattende uitspraken van Bouterse in Ocer. “We staan voor grote uitdagingen, maar zijn onbevreesd. Laat niemand u wijs maken dat het een heilloze strijd is. De wereld leert ons dat een kleine groep van vastberaden mannen en vrouwen in staat is verandering te brengen,” bemoedigt ze de aanwezigen. “Niemand is onverslaanbaar. Ook zij die nu schreeuwen van podia alsof ze onverslaanbaar zouden zijn en alle middelen ten dienste hebben, ook zij niet. Wij zullen hun verslaan, we zullen vrij zijn, we zullen ons bevrijden daarvan!”René Gompers