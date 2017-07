Assembleelid Dinotha Vorswijk





Zij voerde aan dat de meeste verkavelaars bij het sluiten van de koopovereenkomst verwijzen naar notarissen en grote verzekeringsmaatschappijen om het zekerheidsgevoel van de kopers te versterken. "Dit is een ernstig probleem omdat kopers die inmiddels hebben gebouwd nu jaren wachten op nutsvoorzieningen. In het ergste geval blijkt na onderzoek dat de meeste verkavelaars niet beschikken over een verkavelingsvergunning, terwijl de gecreëerde projecten met wegen en straatnamen nergens staan ingeschreven. De vraag is: Is Openbare Werken de enige instantie die belast met het plaatsten van straatnaam borden. Het ergste is echter dat ondanks klachten van gedupeerde kopers, deze verkavelaars steeds meer slachtoffers maken".Het Assembleelid wil van de regering weten hoelang de burgers nog gebukt zullen gaan onder het juk van deze malafide verkavelaars. "Wat kan de regering op korte termijn doen om dit misdrijf een halt toe te roepen. Is dit problematiek bekend bij de regering? Zoja wat zijn de maatregelen die door de regering getroffen zullen worden om dit probleem op te lossen."