Tien mannen hebben een beroving gepleegd zaterdag in de nacht aan de Saralaan. Een slachtoffer is mishandeld door de criminelen, waarna zij de code van haar kluis heeft moeten prijsgeven.Starnieuws verneemt dat de geweldplegers geld en gouden sieraden hebben buitgemaakt. Hoeveel in de kluis zat, is nog onduidelijk.Nadat de criminelen zich de inhoud van de kluis hadden toegeëigend, maakten zij zich uit de voeten. Twee van hen waren gewapend met een vuistvuurwapen. De politie is nog bezig met het onderzoek.