Een supermarkt aan de Waaldijkstraat is zaterdag beroofd. Drie gewapende en gemaskerde mannen drongen de winkel op klaarlichte dag binnen.Twee slachtoffers zijn ernstig mishandeld door de criminelen. Een van hen was zo toegetakeld dat zij niet aanspreekbaar was toen de politie ter plekke aankwam. De slachtoffers zijn medisch behandeld.Starnieuws verneemt dat de criminelen ervandoor zijn gegaan met SRD 25.000 en meer dan US$ 1000. Verder hebben ze belkaarten buitgemaakt.