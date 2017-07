Guno Castelen, voorzitter van de SPA.





Castelen voerde aan dat de auditeur-militair op basis van het onderzoek en het bewijs een strafeis heeft gepresenteerd. De rechter bepaalt uiteindelijk wat de straf wordt. De politicus meent dat Bouterse de rechterlijke macht onder druk wil zetten. Hij merkte op dat recht en wet ook voor de president geldt, net als voor mensen van Ramgoelamweg of Pontbuiten. Hij benadrukte dat er werk te verrichten is voor behoud van de rechtsstaat. De SPA zal onbevreesd samen met anderen zich blijven inzetten voor een democratisch land.Terugblikkend op het afgelopen dertig jaar, zei Castelen dat op alle niveaus de partij verantwoordelijkheid heeft gedragen en het land mede bestuurd heeft. Nu is er weer sprake van 'krabita-anu'. Mensen leven in armoede, het geld is ontwaard, pensioenen zijn achteruitgaan, spaargelden zijn in waarde verminderd. Gezondheidszorg laat te wensen over. Mensen moeten pakketten krijgen om te kunnen overleven.Castelen benadrukte dat de partij nog een rol te vervullen heeft en zal samen met anderen werken aan de ontwikkeling van het land. De SPA staat voor een land waar welzijn, welvaart en rechtvaardigheid zijn. Er zal strijd geleverd worden om deze zaken te realiseren. Als de partij weer op straat moet gaan, zal dit weer gebeuren en onbevreesd. De partij heeft dertig jaar strijd geleverd en zal blijven bijdragen aan de ontwikkeling van het land. Er zal een besturingsplan worden klaargemaakt, samen met anderen in binnen en als het nodig is ook buitenland. De SPA is tegen zelfverrijking en gelooft in de ontwikkeling van het land. Suriname zal floreren, wanneer mensen niet gezien worden als vijanden en eerlijk met elkaar samenwerken, stelde Castelen.