Ruben L. (54) stormde donderdag het politiebureau Latour heel agressief binnen. Hij eiste van de politie dat die naar zijn adres moest gaan om een zekere English, aan wie hij onderdak verleent. eruit te zetten.De wetsdienaren hielden Ruben L. voor dat alleen de rechter daartoe opdracht kan geven, maar dat zij de plaats zullen aandoen om te bemiddelen. De man was niet tevreden met de toezegging van de politie en dreigde English te zullen doodschieten.De agressieve aangever sloeg bij het verlaten van het bureau de deur zo hard dicht dat de scharnieren uit hun voegen raakten. Ruben L. die besefte dat hij de deur had vernield, verliet rennend het bureau, achtervolgd door twee politiemannen.Bij zijn aanhouding reageerde hij zo agressief dat er assistentie moest worden verleend door nog twee politieambtenaren om hem te overmeesteren.Na afstemming met het Openbaar Ministerie is Ruben L. voor bedreiging, vernieling en wederspannigheid in verzekering gesteld, meldt de politie Public Relations.