De formele afschaffing van de slavernij (Emancipatie/keti-koti) in Suriname welke 154 jaar is ingegaan, wordt wederom gevierd in Suriname. Deze dag is eveneens ingevuld middels diverse activiteiten, waarbij een bijzondere plaats wordt gegeven aan traditionele klederdrachten, gerechten en het uitbrengen boodschappen.Wij van het NDP jongerenbestuur wensen u allen een bezinningsvolle en gezegende emancipatie toe. Voorts spreken wij onze waardering uit voor u tot nog toe geleverde inspanningen ter beleving van de volwaardige vrijheid.Als NDP jongerenbestuur maken wij gebruik van deze gelegenheid om aandacht te schenken aan emancipatie, met de focus op de beleving van volwaardige vrijheid die hiermee gepaard gaat. Want vrijheid is geen momentopname maar iets dat dagelijks nodig is om vooruit te gaan. Daarom vragen wij van het NDP jongeren bestuur in deze boodschap bijzondere aandacht om het denken over emancipatie/ keti-koti te hervormen naar een dagelijkse activiteit van de beleving van volwaardige vrijheid welke anderen ook positief beïnvloed.Suriname heeft zich in het verleden mede-gecommitteerd aan de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s 2030), met tot doel “to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all”. Om deze doelen te bereiken is het van eminent belang dat de volwaardige beleving van vrijheid verder gestalte krijgt, waarbij het proces tot bewustwording en ownership significant zijn.De Surinaamse Grondwet herinnerd ons in artikel 16, dat: “Elkeen recht heeft op persoonlijke vrijheid en veiligheid en dat niemand van zijn vrijheid zal worden beroofd, anders dan op gronden en volgens procedures, bij wet bepaald”. Gelet op het voornoemde voelen wij ons verplicht om de overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke groeperingen en alle relevante actoren te herinneren om samen in grotere mate bij te dragen aan het waarborgen en stimuleren van beleving van volwaardige vrijheid binnen de geldende normen. Zo ook herinneren wij elkeen dat u recht heeft op persoonlijke vrijheid dus behoud en laat het andere positief beïnvloeden.De moederwet van Suriname c.q. de Grondwet leert in haar Preambule dat het volk van Suriname geïnspireerd is door de liefde voor dit land en het geloof in de kracht van God. Aan u de vraag: moet het denken, spreken en handelen van ons allen niet geïnspireerd worden door de liefde en het geloof in de Here? Hebben vergeving en verzoening een plaatst in het proces naar beleving van volwaardige vrijheid? De fysieke vrijheid heeft een relatie met de geestelijke/mentale vrijheid en het denkpatroon. De Bijbel herinnert ons in Romeinen 12:2. “Word niet gelijkvormig aan deze wereld,” daarmee is een signaal gegeven om niet te denken, spreken en handelen in concepties van slavernij/kolonisatie, maar in termen van beleving van volwaardige vrijheid.Verder leert de tekst ons dat de verandering in ons denkpatroon een belangrijke voorwaarde is, om vrij te zijn om de volwaardige vrijheid/het goede te beleven.Vrij van en Vrij om! De afschaffing van de slavernij kan worden geclassificeerd als vrij van het juk/de last/de keti’s, maar ook vrij om de vrijheid volwaardig te beleven. Let wel, wat je denkt, dat spreek je uit, wat je uitspreekt doe je en wat je doet wordt dan je levensstijl. Als je vrij bent van iets, is er vaak nog een twijfelachtig denkpatroon als je daadwerkelijk vrij bent om zaken anders te bekijken en te doen. Denk eens aan Bob Marley die zong ‘emancipate yourself of mental slavery, hetgeen jezelf zal moeten doen’. Dit indiceert eveneens dat jij je niet kan blijven richten op de kolonisator of boosdoener van wie jij vrij van bent, maar de vrijheid om de mogelijkheden te benutten en om te zetten in o.a. productie, investeringen, herstel van gebroken gezinnen, vergeving en verzoening, en vul het rijtje maar zelfs aan.Het NDP jongerenbestuur roept iedereen op om niet met zijn/haar rug naar de toekomst te kijken en met het gezicht naar het verleden te staan. Maar dat wij allen samen een evaluatie maken van de huidige situatie. Voorts toekomstgericht ons denken, spreken en handelen verder af stemmen op het goede voor de huidige en toekomstige generaties, hetgeen zal bijdragen aan het goede voor de regio en de rest van de wereld. Herinnerd u zich hoe Suriname succesvol het voorzitterschap van CARICOM en Unasur heeft ingevuld.Als soeverein land zijn wij in een fase om de negatieve implicaties van de slavernij/kolonisatie te herstellen en om de vrijheid steeds volwaardiger te beleven. Dus Surinamers laat ons in grotere en consistente mate samen positief denken, spreken en handelen te einde het kwade te elimineren en anderzijds het goede, welgevallige en volkomene in een versneld tempo in te vervulling helpen gaan.Staat u ons eveneens toe om de beleidsmakers op te roepen om de begrotingsbehandeling welke gepaard gaat met de behandeling van het nieuw ontwikkelingsplan langs de lijnen van volwaardige vrijheid beleving voor elke Surinamer te voeren.Het bestuur van de NDP Jongeren wenst de totale Surinaamse en Internationale gemeenschap een bezinningsvolle dag en gezegende tijdperk toe.