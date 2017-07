Onder begeleiding van een drumband is langs de monumenten gelopen om een bloemetje te plaatsen.





Rond dit thema is de viering in Nickerie gehouden. “Jongeren hebben gemerkt dat er een aantal monumenten in Nickerie is, maar ze hebben allemaal ook een geschiedenis.” Zo ook het Roblesplein waar de viering is gehouden. Ook districtsraadslid Roy Sedoc heeft zijn toespraak gebaseerd op de dagtekst. Hij heeft erop gewezen dat 154 jaar geleden een aantal mensen zijn vrijgemaakt. “Daardoor kunnen wij vandaag deze dag bestempelen als een dag voor alle Surinamers. Als er geen 1 juli was, zouden er geen contractarbeiders zijn, dus geen Hindostaanse of Javaanse immigratie.” Sedoc heeft de aanwezigen gewezen op het belang dat wanneer de Javaanse of Hindostaanse broeder of zuster zijn immigratie viert, eenieder ook aanwezig moet zijn om mee te participeren. “Dat is Suriname. Wij als Surinamers moeten elkaar lief hebben en samen het land opbouwen.”De activiteiten zijn vanmorgen begonnen met een dankdienst in de EBG-kerk. Daarna heeft de commissie 1 juli viering de traditionele optocht langs de monumenten van de Javaanse en Hindostaanse immigratie gelopen. De optocht had als start- en eindpunt het Roblesplein.Ofschoon er sprake was van een matige opkomst, is Koulen tevreden met de participatie. Samen met de andere bevolkingsgroepen is zij langs de verschillende monumenten gelopen om een bloemetje te plaatsen. Districtssecretaris Thakoer-Shiamray, die de burgervader heeft vertegenwoordigd, heeft gezegd dat Keti-Koti een dat is "waarop we een moment stil moeten staan en ons bezinnen.” Ze hoopt dat eenieder vredig en lief met elkaar leeft. "Op dagen zoals vandaag dringt het tot bepaalde van de mensen door dat wij met zijn allen voor de opbouw van ons land verantwoordelijk zijn."