Kenneth Themen, voorzitter van de bond bij NVB zegt aan Starnieuws dat het geld op de valreep is gestort, maar de leden hier nog niet over beschikken. De bank zal niet in het weekend de storting kunnen verwerken. "Wij schorten de actie op en vragen aan de bus- en boothouders om hun diensten normaal te verrichten," zegt Themen.Minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie, deelt Starnieuws mee dat de afspraak met de bond is dat om de twee maanden de betalingen plaatsvinden. Het is volgens de bewindsman niet te doen om alle comptabele regels binnen een maand rond te krijgen. "Ik elk geval is het geld gestort en wij verwachten dat de diensten maandag normaal zullen worden verricht, " beklemtoont de minister.