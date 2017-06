De lening moet de inspanningen van het land om zijn begroting in balans te brengen ondersteunen. De Surinaamse overheid kampt met groeiende uitgaven en verminderde belastinginkomsten als gevolg van een daling van de grondstofprijzen en de stopzetting van de bauxietindustrie. De regering is bezig een fiscaal aanpassingsprogramma uit te voeren dat erop gericht is het begrotingstekort van het land te verminderen tot 2,5 % van het bruto binnenlands product (bbp) in 2018. Vorig jaar, in 2016, was het begrotingstekort 5,7%.Sinds 2011 heeft de IDB heel nauw samengewerkt met Suriname om hervormingen door te voeren om ten einde de instrumenten en het kader te ontwikkelen die noodzakelijk zijn voor het bijwerken van de overheidsuitgaven en -inkomenssystemen, die de basis vormen voor deze nieuwe beleggingsoperatie, zegt Gerardo Reyes-Tagle, teamleider van het IDB-project.In een persbericht zegt het ministerie van Financiën dat hetprogramma de hervorming en modernisering beoogt van drie gebieden. Het gaat om de belastingdienst inclusief douane, het financieel beheer op het Directoraat Financiën en de overheidsinvesteringen. De focus komt te liggen op vernieuwing conform internationale standaarden van de financieel-administratieve beheersprocessen en de bijbehorende logistiek en infrastructuur.Daaronder zullen vallen organisatiestructuur en interne processen, moderne ICT-software en apparatuur, fysieke infrastructuur en huisvesting, en aanpassing van het wettelijk kader. Het programma heeft een looptijd van drie jaar.De lening is voor een periode van 25 jaar, met betalingsvrije periode van 5,5 jaar en een rentevoet op basis van Libor (is de afkorting van. Dit is de rente die banken elkaar onderling in rekening brengen voor leningen.)