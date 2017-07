Themen zegt dat de stukken sinds dinsdag bij de Centrale Betaaldienst liggen. Het geld is nog niet gestort. De mensen hebben hun geld ook nodig om het hoofd boven water te houden. Zij hebben hun diensten verricht, maar kunnen hun betaling niet krijgen.Wanneer maandag niet overgegaan wordt tot betaling, zal de Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname (OBS) steun verlenen aan haar collega's bij NVB. Themen zegt dat druk uitgeoefend zal worden om de betaling in orde te maken. De OBS heeft onlangs een principe-overeenkomst bereikt met minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Er is een principe-overeenkomst van 40% afgesproken.