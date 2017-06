Leerlingen en leerkrachten van OS Doewatra hebben verschillende gebieden in Paramaribo bezocht.





Een VHP-delegatie onder leiding van voorzitter Chan Santokhi heeft een motivatiespeech gehouden. Hij heeft de kinderen voorgehouden dat het in de toekomst beter zal gaan met hen en het land. Nu moeten ze hard hun best doen op school. Ze moeten een doel hebben in het leven en daarop afgaan.Santokhi heeft de leerlingen voorgehouden dat hij VHP voorzitter is voor heel Suriname, dus ook voor hun als kinderen van het binnenland. Hij ziet ze graag opgroeien en studeren in een goede en gestructureerde samenleving waar zij zich compleet thuis moeten voelen. Hij stelde de leerlingen in de gelegenheid vragen te stellen. De leerlingen hebben genoten van de activiteiten in de stad en zijn extra gemotiveerd om het schooljaar tot een goed af te sluiten.