Edgar Ritfeld wil zijn naam gezuiverd hebben. Hij vindt het erg dat zijn naam op de verdachtenlijst is geplaatst. Hij gaat hier vijftien jaar gebukt onder. (Foto: Raoul Lith)





Ritfeld zei in gesprek met journalisten dat hij vijftien jaar gebukt gaat onder de beschuldiging van moord. Hij is opgelucht maar nog niet blij, want de Krijgsraad moet nog een uitspraak doen. Hij wacht op legalisatie van de vrijspraak die is geëist. "De materiële en immateriële schade die ik heb geleden, is met geen pen te beschrijven," beklemtoont Ritfeld.Sinds 2000 is hij onder behandeling van een arts. Elke maand moet hij zich weer aanmelden en slikt dagelijks pillen tegen hoge bloeddruk. Hij vindt het erg dat hij op de verdachtenlijst is geplaatst. Bij het gerechtelijk vooronderzoek was dat al duidelijk. Nu heeft de auditeur-militair ook aangegeven dat Ritfeld niet in Fort Zeelandia is geweest en ook niet betrokken is bij de moordplannen en uitvoering.Ritfeld heeft er alles aan gedaan om zijn naam te zuiveren. Hij was de enige die beroep heeft aangetekend toen de Krijgsraad in een tussenvonnis de behandeling van het 8 december strafproces had geschorst. Hij is zelfs naar de Amerikaanse commissie van het Hof van de Mensenrechten geweest omdat de zaak hier te lang duurde.