Tijdens het verhoor in het 8 decemberstrafproces heeft Dendoe in alle toonaarden ontkend dat hij wat dan ook te maken heeft met de moorden. Hij was toen de moorden plaatsvonden, een 'wasi' gaan nemen bij zijn vader te Cottica.Er zijn bezwarende verklaringen afgelegd tegen Dendoe. Getuigen hebben aangegeven dat hij wel aanwezig was in Fort Zeelandia op 8 december. Onder zijn leiding zouden slachtoffers zijn opgehaald. Dendoe bleef erbij dat hij ondanks de situatie toen, van de toenmalige bevelhebber toestemming had om een 'wasi' te gaan nemen. Hij heeft veel later van zijn moeder vernomen dat mensen zijn doodgeschoten.Dendoe was vandaag niet aanwezig op de zitting. Hij werd eerder bijgestaan door Kathleen Brandon. Zij heeft zich intussen onttrokken van de zaak. De verdere behandeling van de zaak in de militaire kamer is door de Krijgsraad vastgesteld op 31 oktober.