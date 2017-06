De zaken tegen Heidanus en Carbière zijn achter elkaar in behandeling genomen. De Krijgsraad, onder leiding van Cynthia Valstein-Montnor, heeft besloten dat vandaag geen pleidooi gehouden wordt, zoals de raadsman van Ritfeld, Gerold Sewcharan dat gevraagd had.Elgin voerde aan dat Heidanus en Carbière niet gerekend kunnen worden tot bedenkers van het moordplan en zij ook het draaiboek niet in elkaar hebben helpen zetten. Heidanus en Carbière hadden de opdracht gekregen van de leiding van de Militaire Politie om de militair Jiwansingh Sheombar uit de Penitentiaire Inrichting te Santo Boma op te gaan halen. Zij moesten mee met Jimmy Stolk, die directeur van de gevangenis was. Ook tegen Stolk is woensdag vrijspraak geëist.