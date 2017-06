President Nicolas Maduro spreekt tijdens een bijeenkomst op 27 juni in Caracas, Venezuela. (Foto: Reuters)





Critici van Maduro gaan al bijna drie maanden dagelijks de straten op om te protesteren tegen wat ze noemen de vestiging van een dictatuur. De protesten, waarbij bijna 80 doden zijn te betreuren, leiden vaak tot gewelddadige botsingen met veiligheidstroepen.De ambtenaren van de regerende Socialistische Partij hebben een reeks aanvallen gelanceerd tegen de staatsaanklager Luisa Ortega. De beschuldigingen variëren van krankzinnigheid tot het bevorderen van geweld. De handelingen tegen Ortega volgen nadat ze zware kritiek had geleverd op de regering en acties van het Hooggerechtshof."De beslissing van het Venezolaans Hooggerechtshof op 28 juni om de verwijderingsprocedure tegen de procureur-generaal te starten, haar activa te bevriezen en haar te verbieden het land te verlaten, is zeer zorgwekkend, evenals het voortdurende geweld in het land," heeft de VN-mensenrechten woordvoerder Rupert Colville gezegd tijdens een briefing in Genève.De Constitutionele Kamer van het Hooggerechtshof heeft Ortega's benoeming van adjunct-procureur-generaal nietig verklaard en benoemt iemand anders, wat in strijd is met de wet, stelt hij. De Kamer heeft ook een aantal van haar functies overgedragen aan de ombudsman."Sinds maart heeft de procureur-generaal belangrijke stappen ondernomen om de mensenrechten te verdedigen. Ze heeft de sterfgevallen tijdens de demonstratiegolf gedocumenteerd en heeft aangedrongen op de noodzaak van een behoorlijk proces en het belang van de scheiding van bevoegdheden. Ze heeft opgeroepen om mensen die willekeurig zijn vastgehouden onmiddellijk vrij te laten," somt Colville op.Het mensenrechtenbureau van de VN is bezorgd over de uitspraak van het Hooggerechtshof. "Het lijkt erop dat het Hof haar wil ontdoen van haar ambtelijk mandaat en verantwoordelijkheden, zoals vastgelegd in de Venezolaanse Grondwet. Hiermee wordt de onafhankelijkheid van het Hof ondermijnt.""Wij verzoeken alle bevoegdheden van de Venezolaanse Staat om de grondwet en de rechtsstaat te respecteren en roepen de regering op om ervoor te zorgen dat de rechten op vrijheid van vreedzame vergadering en vrijheid van meningsuiting en uitdrukking worden gegarandeerd," zegt Colville.Maduro zegt dat de demonstraties een poging zijn om hem met de steun van Washington van zijn functie te verwijderen.De VN heeft toenemende berichten ontvangen dat veiligheidsdiensten invallen hebben gepleegd in woningen van burgers en zonder schriftelijk bevel onderzoeken hebben gepleegd en personen hebben gearresteerd. Deze handelingen zijn gepleegd om de mensen te ontmoedigen om deel te nemen aan de demonstraties. De veiligheidsdiensten waren ook op zoek naar oppositie-aanhangers, vertelt Colville.