De politietoppers stellen dat de uitlatingen een schending zijn van hun goede naam en eer, waardoor zij veel schade lijden. Dit hebben zij kenbaar gemaakt in afzonderlijke brieven aan Hellings. Hij kreeg drie dagen de tijd om de correctie te plegen. Hellings om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat zijn advocaat zal antwoorden op de brieven.Ramjiawan en Roosenhoff willen dat Hellings zijn verontschuldiging aanbiedt. Dit moet gebeuren in diverse dagbladen en ook in het radioprogramma. Indien de voorzitter van de politiebond niet overgaat tot rectificatie van een tekst die opgenomen is in de brief, zullen de politiecommissarissen zich wenden tot de rechter.