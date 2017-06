NDP-voorzitter tevens president Desi Bouterse spreekt donderdagavond de kaderleden van de partij toe tijdens een spoedbijeenkomst. (Foto: Leroy Troon)





Bouterse beklemtoonde dat er geen stappen ondernomen zullen worden waarbij de regering verweten kan worden dat de democratie wordt geschaad. Op de NDP'ers deed Bouterse, die voorzitter is van de partij, het beroep om geen soloacties te ondernemen. Nu is discipline van groot belang. "U begrijpt dat zij ons vroegtijdig naar huis willen sturen of dat zij het zodanig willen orkestreren dat op 2020 ze nog bezig zijn met deze zaak. Er zal veel water door de Surinamerivier moeten stromen, willen zij deze mammoetpartij van zijn stoel duwen. Dat kan ik u wel zeggen," stelde Bouterse.De vergadering is met spoed bijeengeroepen na de eis van het Openbaar Ministerie. Tegen Bouterse heeft auditeur-militair Roy Elgin een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 20 jaar geëist. Bouterse merkte op dat de eis iedereen heeft verrast. In een kleine groep wordt het hoofd gebogen over deze zaak. Zondag wordt de discussie voortgezet. De president zei dat met deze eis de NDP wordt uitgelokt. Men verwacht dat er chaos zal worden gecreëerd. Hij vroeg eenieder om het hoofd koel te houden. Er is geen behoefte aan chaos, benadrukte de president.