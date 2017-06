President Desi Bouterse en Sandew Hira samen leggen een krans tijdens de Dag van Nationale Rouw.





De president merkte op dat er duidelijk een groei te merken is bij de tweede herdenking van de slachtoffers. Hij hoopt dat de vicieuze cirkel kan worden doorbroken. Het is goed dat mensen vrijelijk praten over de pijn die zij meemaken. Verschillende mensen hebben hun gevoelens kunnen uiten tijdens de bijeenkomst. De president zei diep onder de indruk te zijn van de zoon van de doodgeschoten inspecteur Herman Gooding. Lloyd Gooding, zijn zoon, deelde mee dat hij alle wrok en haat achter zich heeft gelaten. Hij heeft God tot Leidsman en heeft leren vergeven. Hij weet zeker dat zijn vader trots op hem zou zijn. Bouterse hield zijn toespraak kort, omdat Sandew Hira volgens hem alles haarfijn heeft uitgelegd.Hira en Jeroe stonden stil bij de pijn die zij en anderen voelen. "We willen een onderzoek starten naar vermiste militairen, burgers en leden van de verzetsgroepen. Voor de betrokken families is dit een voortdurende trauma, omdat er geen closure heeft kunnen plaatsvinden. Mogelijk moeten begrafenissen worden georganiseerd als er overblijfselen worden gevonden. Hiervoor is veel expertise nodig die de overheid heeft," zei Jeroe.Hira merkte op dat tussen 25 februari 1980 en 1992 er in Suriname twaalf gevallen geweest zijn van politiek geweld of pogingen daartoe. De belangrijkste zijn 25 februari 1980, de Rambocuscoup in maart 1982, de Decembermoorden en de Binnenlandse Oorlog. In totaal zijn er 450 doden gevallen, waarvan 15 op 8 december 1982. "Ik was mij als nabestaande van een slachtoffer van 8 december niet bewust van de vicieuze cirkel van haat en wraak, totdat ik in het kader van het project De Getuigenis, op hardhandige wijze geconfronteerd werd met een andere realiteit van haat, woede, wrok en wraak," zei Hira.