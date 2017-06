Een deel van het dak van een houtzagerij in Nickerie is op de weg terechtgekomen door rukwinden.





Rukwinden hebben donderdagmiddag schade aangericht aan de Fredericiweg in het district Nickerie. Familie Overeem is het slachtoffer geworden. Een deel van het dak van de houtzagerij is ongeveer 20 meter weggewaaid en is op de Fredericiweg beland tegen de elektriciteitskabels van de EBS.De elektriciteitsvoorziening van de hele buurt was afgesloten. Volgens Hans Overeem, heeft het helemaal niet geregend, het was wel bewolkt en de wind kwam vanuit de Nickerierivier. Hij kon van geluk spreken omdat meestal tegen deze tijd, 12.30 uur, de weg druk is. De kinderen worden gehaald van school. Op dat moment was er geen verkeer op dit weggedeelte. Het personeel was gaan schaften.In Paradise zijn enkele woningen getroffen door de rukwinden. Nabij de bocht bij Ogane moest de EBS nog een elektriciteitsmast vervangen. Overeem is blij dat er geen ongelukken te betreuren zijn.