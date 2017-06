De tien pupillen met hun instructeurs.





Alle tien karateka's van Shuriken Karate School Wageningen zijn geslaagd voor hun gele band/9e kyu. De examens werden afgenomen door de 7e danner, Khedoe Nowieldath, die tevens hoofd is van het ministerie van Sport en Jeugdzaken, afdeling Nickerie.Karateka Darshna Bahoran heeft feilloos haar examen afgelegd. Khedoe deed een beroep op de gemeenschap van Wageningen, in het bijzonder de ouders, om hun kinderen sturen karatelessen te laten volgen. Hij gaf aan dat karate respect en discipline bijbrengt. Als karate goed en op de juiste manier beoefend wordt, bevordert deze ook de schoolprestaties, meent Khedoe.Khedoe vindt dat karate opgenomen dient te worden in het onderwijsprogramma. Hij is ervan overtuigd dat de leerprestaties zullen worden bevorderd. Als voorbeeld haalt hij aan dat hij ruim 7 maanden in de middaguren gratis self-defense/karate lessen via het Kon Na Wan project van het ministerie van Sport en Jeugdzaken verzorgt. Hierbij is gebleken dat de leerprestaties van de jeugdigen duidelijk verbeterd zijn. Ze zijn gegroeid in hun discipline, gehoorzaamheid, concentratie en gaan respectvol met elkaar en anderen om. Volgens Khedoe moet jong en oud aan sport doen.Edgar van Genderen