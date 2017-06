De criminelen van Braziliaanse afkomst hebben Fransisco N.(35), Marpiano P. (26) en Louise A (21) zijn zondag aangehouden door de lokale gemeenschap bijgestaan door een militair en bewakers. De rovers hebben in de nacht van zaterdag op zondag een goudconcessionaris en zijn personeel aangevallen. Daarbij zijn de slachtoffers gekneveld.De buit bestond uit een hoeveelheid ruw goud en persoonlijke goederen van de benadeelden. Een medewerker is onder schot gehouden en het goud dat nog niet was verwerkt tot eindproduct moest door hem worden afgerond en is meegenomen. De concessionaris moest onder dwang een eigenaar van een ATV bellen. Toen deze arriveerde, is ook hij vastgebonden, waarna de rovers de plek op de ATV hebben verlaten. De medewerker die zijn productie moest afronden, kon de anderen bevrijden waardoor zij aangifte konden doen.De slachtoffers sloegen alarm en onderweg naar de politie die zich in het gebied bevond, is de ATV in een bosschage aangetroffen. Terwijl de benadeelden richting van de ATV liepen, bleek een van de rovers nog ter plaatse te zijn. Hij is gelijk aangehouden. De twee andere rovers die reeds in een boot zaten zijn met assistentie van de bewakers in het gebied en een militair aangehouden en overgedragen aan de politie.In de politiewacht koos de geboeide Fransisco N. op een onbewaakt moment het hazenpad. Hij rende de straat op, werd geschept door een autobestuurder, maar stond op en rende verder. Het gelukte de wetsdienaren die hem achterna gingen, hem wederom aan te houden. Medisch onderzoek wees uit dat de rover geen noemenswaardige letsels heeft opgelopen. Van de verdachten zijn twee vuistvuurwapens in beslag genomen.Na afstemming met het Openbaar Ministerie is het trio ingesloten. Het verdere onderzoek wordt geleid door de recherche van regio Midden, meldt de politie Public Relations.