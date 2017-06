Diverse fracties hebben in De Nationale Assemblee zich kort uitgelaten over de strafeis tegen Desi Bouterse, die ook president is van Suriname. (Foto: Raoul Lith)





Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons gaf vóór de behandeling van het Ontwikkelingsplan en de begroting 2017 de fractieleiders de gelegenheid zich kort uit te laten over het 8 december strafproces. Het Openbaar Ministerie heeft gisteren 20 jaar cel geëist tegen Desi Bouterse, die ook president is van het land.Santokhi merkte op dat de president extra belast is met het requisitoir. Hij wilde weten wat het standpunt is van de regering. Hij benadrukte dat ongeacht welk besluit ook wordt genomen, in een rechtsstaat heeft de rechter het laatste woord. Hij deed een beroep op de regering en eenieder om de onafhankelijkheid van de rechter te waarborgen. Hij stelde dat de rechterlijke macht onbevreesd haar werk moet kunnen doen. De vicepresident merkte op dat de machten onafhankelijk zijn. Onafhankelijk houdt volgens hem echter niet in dat "wij naast elkaar moeten leven. Wij zullen met elkaar moeten leven daarom vind ik het jammer dat wij op deze manier met elkaar omgaan".Breeveld stelde dat DOE zich verzet heeft tegen de Amnestiewet. Er is ook protest aangetekend tegen het toepassen van artikel 148 van de grondwet om het 8 decemberstrafproces onmiddellijk te beëindigen. Deze kwestie heeft gezorgd voor een breuk in de coalitie. De rechterlijke macht moet alle ruimte krijgen om haar werk te doen. De zaak moet volgens Breeveld op z'n beloop worden gelaten. Waarnemend fractieleider van de ABOP, Marinus Bee, zei geen boodschap te hebben van bedreigingen van welke fractie dan ook. De rechterlijke macht moet haar werk gewoon kunnen doen De rechters doen hun werk sinds jaar en dag. Niet omdat het om een specifiek geval gaat, moeten er bedreigingen worden geuit. Hij vroeg om geen obstructie te plegen en het verloop van het proces af te wachten.