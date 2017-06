Een slager in Sao Paolo snijdt rundvlees.(Foto's: Reuters)





Het Canadese Voedselinspectie agentschap (CFIA) heeft woensdag gezegd dat de strengere inspectienormen die in april zijn vastgesteld, hebben geleid tot controles op bijna elke zending uit Brazilië. De nieuwe Canadese protocollen betreffen volledige inspectie - inclusief tests voor pathogenen en chemische residuen - van alle Braziliaanse vleesimporten op vijf opeenvolgende zendingen van elke goedgekeurde fabriek en voor elke productcategorie, zegt CFIA-woordvoerder, Maria Kubacki. Vroeger heeft CFIA willekeurig een volledige inspectie uitgevoerd uit 10 opeenvolgende zendingen van elke Braziliaanse fabriek.De strengere beoordelingen benadrukken de zorgen over de veiligheid van Braziliaans vlees, zelfs in landen die nog steeds zijn producten accepteren. De Verenigde Staten heeft vorige week de invoer van vers Braziliaans rundvlees verboden nadat een hoog percentage verzendingen de veiligheidscontroles niet hebben doorstaan.De Braziliaanse politie heeft in maart invallen gepleegd op de locaties van wereldwijde vleesverpakkingsbedrijven JBS SA (JBSS3.SA) en BRF SA (BRFS3.SA). Ook de locaties van tientallen kleinere rivalen zijn aangedaan. De locaties zijn onderzocht op vermoedelijke omkoping van gezondheidsambtenaren.Sindsdien heeft het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) de verschepingen van vers rundvlees en kant-en-klare voedselproducten uit Brazilië opnieuw geïnspecteerd en getest op pathogenen. Alle rundvleesproducten worden nu getest op salmonella en E. coli.De controles hebben al onregelmatigheden opgeleverd in vers rundvlees, waaronder abcessen, bloedstolsels, botten en lymfoïde weefsel, zegt de voedselveiligheids- en inspectiedienst van USDA. Her-inspecties bij Amerikaanse havens worden geregisseerd door een gecentraliseerde computer database die de eerdere inspectie resultaten van elke buitenlandse vestiging opslaat. Beter presterende buitenlandse bedrijven worden volgens de USDA minder vaak onderworpen aan her-inspecties.Om te voldoen aan de strengere inspectie-eisen van importeurs, heeft Brazilië zijn eigen normen bijgesteld voor vlees dat uit het land wordt uitgevoerd. Het is vleesverwerkingsinstallaties in Brazilië nu verboden om het voorste gedeelte van een rund als geheel te verschepen. Dat deel moet in stukken worden verwerkt, een stap die het gemakkelijker maakt om gebreken op te sporen, maar die kostenverhogend is voor verpakkers, zegt Luis Rangel, van de Braziliaanse plant en dierengezondheidsautoriteit."We moesten de lat hoger leggen door de Verenigde Staten, en ... u verhoogt de lat niet voor slechts één exportmarkt, u verhoogt het voor hen allemaal," stelt Rangel. "De verwerkingskosten zullen stijgen, maar dat is noodzakelijk om de markten te behouden. " De handhaving van de hogere normen is echter gecompliceerd door een tekort aan inspecteurs in Brazilië.In Europa voeren de autoriteiten nu fysieke controles uit van alle dierlijke gerelateerde zendingen uit Brazilië. Op 20% van de zendingen worden laboratoriumtesten uitgevoerd op de kosten van de importeurs. De Europese Unie vereist dat Brazilië microbiologische controles uitvoert op pluimvee en ander vlees voordat ze worden verzonden.Hongkong heeft sinds maart de controle op het vlees en pluimvee van Brazilië opgevoerd, met inbegrip van bemonstering voor de bederfelijkheid van vlees en andere voedselveiligheidszorgen, zegt een woordvoerder van het Centrum voor Voedselveiligheid van Hongkong. Vanaf 23 juni zijn in totaal 369 monsters getest en waren allemaal bevredigend, stelt hij.