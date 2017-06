Dat het onder andere in het Tweede en Derde Kanton schering en inslag is dat er aanvullingen en verbeteringen van kennelijke schrijf- of spelfouten in namen van personen en plaatsen moeten plaatsvinden, is de wetgever niet ontgaan. Bij wet van 9 mei 2016 (SB 2016 no.67) zegt de wetgever in zijn Memorie van Toelichting, dat veel van de geconstateerde fouten meestal van dien aard blijken te zijn dat daarbij gesproken kan worden van een omissie zijdens de overheid.De bedoeling van deze wet is dat het Centraal Bureau voor Burgerzaken, hierna de Bevolkingsregistratie Autoriteit, er zorg voordraagt dat processen binnen deze dienst zo vlot mogelijk worden afgehandeld. Hierdoor wordt de burger veel tijd en moeite bespaard, waardoor het doel van deze wet volledig wordt bereikt. Reden waarom de directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, die dagelijks een directe bemoeienis heeft met soortgelijke gevallen, bevoegd wordt aangewezen en de plicht heeft om aanwijzingen te geven tot verbetering van geconstateerde kennelijke schrijf-, of spelfouten of misslagen. Tot zover de wetgever.Aanvragen van aanvullingen en verbeteringen ingediend bij de Bevolkingsregistratie Autoriteit kennen alles behalve een vlot verloop. Telefonische informatie en rappel schrijven ten spijt, de aanvragen blijven de afgelopen periode voor langer dan zeven maanden onbeantwoord en het laat zich raden. In de wandelgangen laat een plaatsvervangster van de leiding van de Bevolkingsregistratie Autoriteit onofficieel weten, “dat ze niet gekend zijn bij de totstandkoming van de wetgeving en in onderhandeling zijn”. Op gemelde afdeling verwoord men dat er te weinig capaciteit is om een vlot verloop te garanderen en de aanvragen pas midden 2018 in behandeling zullen worden genomen en dat ‘wij ambtenaren, te weinig worden betaald om dit werk ook nog te moeten doen.”Terwijl het gras groeit, sterft het paard en kan niet worden gesproken van enige ordening, waarbij de burger aan zijn lot wordt overgelaten, de dagelijkse ellende ervaart en de dupe is van het niet ‘vlot’ handelen van de Bevolkingsregistratie Autoriteit. Een noodkreet in deze is meer dan noodzakelijk en op zijn plaats en zullen de objectieve handelingen van de bevoegde autoriteiten in deze gevolgd blijven worden of zal de gang naar de rechter weer noodzakelijk lijken te zijn.