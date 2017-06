President Desi Bouterse tijdens de decoratie van de leden van het mannenkoor Maranatha. (Foto's: NII)





Het koor heeft zowel in het Sacrale als het Folklore genre de zilveren kwalificatie behaald. Bij het Korenfestival in Nederland heeft het mannenkoor de eerste prijs behaald, meldt het Nationaal Informatie Instituut. Reden genoeg voor president Bouterse om het koor te belonen voor de geleverde prestaties in de afgelopen jaren en de recente kwalificaties in Spanje en Nederland.“We hebben het volkslied meerdere malen gezonden in deze ruimte, maar het heeft nog nooit zo goed geklonken,” zei het staatshoofd gisteren bij de decoratie. “De regering vindt dat muziek en daarbij ook zang, een belangrijke rol spelen in de culturele vorming en ontwikkeling van het Surinaamse kind. Het is ook daarom dat wij de verschillende verenigingen, koren, zang- en muziekgroepen stimuleren en motiveren als overheid om door te gaan met dit vormingswerk.”