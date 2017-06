Bij de EBS-centrale aan de Gemaalweg in Nickerie zijn zandzakken geplaatst om het stijgende water in het kanaal van het terrein te houden.





De zandzakken zijn geplaatst als dam aan de rand van het kanaal nabij de EBS-centrale. Als het water in de centrale komt, zal de EBS-leiding genoodzaakt zijn de centrale uit te schakelen om de machines te beschermen, zegt EBS-afdelingshoofd Nickerie Brian Overeem aan Starnieuws. Hij stelt dat ze genoodzaakt zijn voorzorgsmaatregelen te nemen om calamiteiten te voorkomen. “Uitschakelen zal het ergste zijn dat moet gebeuren, omdat heel Nickerie dan in het donker zal komen te zitten.” Overeem benadrukt dat er op dit moment nog geen dreiging is, “maar het is altijd goed om voorzorgsmaatregelen te treffen.”Het besluit om zandzakken te plaatsen volgt nadat het EBS-personeel woensdagmorgen was verrast door de hoge waterstand in de directe omgeving. Het water kwam daarbij ook op het terrein van de EBS-centrale dat dichtbij het pompgemaal staat. De hoge waterstand komt door veel regen. Ook gisteren heeft Nickerie stortbuien gehad.De buurman van de EBS te Clarapolder, Imro Manglie, heeft de helpende hand geboden door zijn bedrijf te sluiten en zijn personeel in te zetten om jutezakken te vullen met scherpzand, deze dicht te stikken en die vervolgens te vervoeren naar de EBS-centrale. De werknemers van Manglie hebben samen met militairen een dam om de EBS-centrale gelegd zodat het water niet de vrije loop kreeg naar het gebouw. Tegelijkertijd was het EBS-personeel bezig met het verpompen van overtollig water van het terrein naar het kanaal.