Personeelsleden van verschillende afdelingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza), doen mee aan de cook-out van vrijdag 30 juni op het hoofdkantoor van het ministerie aan de Wilhelminastraat. Dit is slechts een van de activiteiten van het jubileumjaar, dat vorig jaar augustus is ingegaan. Het ministerie bestaat 65 jaar. De opbrengsten van het kookfestijn zijn voor een sociaal doel bestemd.De Commissie 65 jaar Biza, onder leiding van Marlon Powel heeft meerdere herdenkingsmomenten gepland, zegt de voorlichting van Biza. Eerder dit jaar is in samenspraak met het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) deelgenomen aan de Avond Vierdaagse in Paramaribo. Rond de maand augustus komen een gedenkboek en twee documentaires over het ministerie uit.Onder Biza valt naast de bevolkings- en overheidsadministratie, ook de vorming en opleiding van ambtenaren. Bij deze opleiding is, zoals bij verschillende afdelingen op het ministerie, een transformatie ingezet, zegt Biza. Docente Peggy Gajadhar vertelt dat er een overstap is gemaakt van het klassikaal systeem naar het modulair systeem.Volgens docent Jeffrey Joemanbaks vormt de opleiding landsdienaren die “weet van zaken hebben in de dagelijkse werkzaamheden”. Minister Mike Noersalim zet zich ook in voor een HBO-opleiding voor ambtenaren, het tegengaan van huiselijk geweld en het digitaliseren van zowel de overheids- als de bevolkingsadministratie, meldt Biza.