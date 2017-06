Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) geeft aan dat er geen toestemming is verleend aan leerkrachten om tot 10.00 uur te werken. "Aangezien er een korte periode is voor de aanvang van de geplande toetsen en examens van de basis- en voj-scholen en de examens van de vos-scholen reeds gaande zijn, wordt op alle leraren een beroep gedaan om gehoor te geven aan de instructie van het ministerie".Het ministerie betreurt de handeling van de bond, omdat de scholieren zich reeds voorbereid hebben op de examens. De leiding van het MinOWC zegt te rekenen op dat de leerkrachten het onderwijsproces niet opnieuw laten verstoren. Indien leerkrachten toch de school voortijdig zullen verlaten, zal het principe van 'no work no pay' worden toegepast.