Paul Somohardjo, voorzitter van PL





De partij zegt dat de strafeis is gesteld tegen Bouterse als persoon én als president. Nationaal en Internationaal is het gebruik dat personen die een publieke functie bekleden hun functie neerleggen, wanneer er een rechtszaak tegen hen gaande is. Dat gebeurt reeds in de fase, zelfs nog voordat er een strafeis is gesteld.“Dat is het geval geweest toen er tegen mij en tegen de heer Siegfried Gilds afzonderlijk een rechtszaak liep. Toen hadden we al in een vroeg stadium onze functies neergelegd. In dit geval is de auditeur-militair al zover dat hij een strafeis van 20 jaar heeft gesteld tegen hoofdverdachte en president Bouterse. Suriname is internationaal in diskrediet gebracht,” zegt PL-voorzitter Paul Somohardjo.De partij stelt zich op het standpunt dat president Bouterse Suriname kan redden door af te treden. Immers knevelt Bouterse het volk en gebruikt hij het volk als dekking tegen een vonnis. De PL meent dat president Bouterse er alles aan zal doen om zijn immuniteit te behouden, zulks ten koste van het volk.De partij heeft inmiddels overleg gevoerd met haar juridische adviseurs om na te gaan hoe verder te handelen in het parlement. “Want hoe ga je verder met een regering onder leiding van een president tegen wie een strafeis is gesteld? Hoe zouden we ons moeten opstellen in het parlement? Hoe valt dat te verdedigen?” vraagt de PL zich bij monde van haar voorzitter Somohardjo zich af.Eerder had de PL meegewerkt aan de omstreden Amnestiewet, in de hoop dat Bouterse ten positieve zou veranderen. In de afgelopen periode is echter gebleken dat dit niet is gebeurd. De huidige ontwikkelingen inzake de 8-december-kwestie maken het meer dan ooit noodzakelijk dat Bouterse aftreedt als president en Suriname los te laten.