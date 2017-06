“We willen niet dat Javanen als ‘bloemstuk’ worden gebruikt”, stelt de PL-voorzitter, eraan toevoegend dat Javaanse volksvertegenwoordigers in staat moeten worden gesteld om daadwerkelijk iets te kunnen doen voor de mensen die op hen hebben gestemd.Samen met zijn gezin hield Somohardjo dinsdagavond in klein verband een bijeenkomst ter afsluiting van de vastenmaand Ramadan. De Indonesische ambassadeur in Suriname, Dominicus Supratikto, woonde deze activiteit bij. Somohardjo benadrukt dat deze bijeenkomst geen politieke achtergrond had, maar voornamelijk bestemd was voor familie, vrienden en leden van de moskee. Speciaal voor leden en sympathisanten van de PL als politieke organisatie zullen apart, in het kader van de afsluiting van de vastenmaand, op vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli activiteiten worden gehouden. Beide activiteiten zullen ook plaatsvinden in het kader van de gotong-rojong- en eenheidsgedachte, waarmee de partij het samenwerken, samen doen en samen delen wil bevorderen.De Ramadan (vastenmaand) is op zondag 25 juni geëindigd. Somohardjo stelt dat hoewel het vasten en Ied-Ul-Fitre of Bodo achter de rug is, de filosofie ervan, namelijk de zakat (het gedenken van de armen), de gotong rojong (onderlinge hulp, samen delen, samenwerken, samen doen) en de eenheid, moet worden voortgezet. Het vasten is een belangrijk onderdeel in de religieuze beleving van de Surinaams-Javaanse moslims welke is meegenomen tijdens de immigratie van Javanen uit Indonesië naar Suriname. De partij is zich dan ook terdege aan het voorbereiden om op 9 augustus op gepaste wijze 127 jaar Javaanse Immigratie in Suriname te herdenken. De PL houdt in dat kader traditioneel The Day of the Wong Jawa in Mariënburg in het district Commewijne. Dan wordt herdacht dat de eerste groep van 94 Javaanse contractarbeiders voet aan Surinaamse wal zetten. Tussen 1890 en 1939 kwamen er in totaal 32.956 Javaanse contractarbeiders naar Suriname.Volgens de PL-voorzitter zijn de gotong-rojong- en eenheidsgedachte de kern van de viering van The Day of the Wong Jawa. Dat houdt in dat de herdenking samen wordt georganiseerd, samen wordt gefinancierd en samen wordt gevierd. “Een ieder mag iets meenemen, ook al is het een flesje water. U bent bereid samen te zijn, samen te eten, samen te drinken, samen te helpen, samen te delen, samen te doen en natuurlijk de strijd aan te binden tegen de Armoede en diens Veroorzaker”, stelt Somohardjo. De PL, die bekend staat als de sociale en eenheidspartij, heeft zich daarom voorgenomen om de gotong-rojong- en eenheidsmanifestaties in verschillende districten te organiseren. Bovendien zal de partij op zondag 24 september een Bigi Sma Dey te Colakreek organiseren, omdat zij van mening is dat te weinig naar onze seniore burgers wordt omgekeken.