Wilgo Valies, voorzitter BvL en ALS.





Wilgo Valies, voorzitter van de BvL en ALS, zegt aan Starnieuws dat de regering steeds bezig is de tijd te rekken, terwijl de schoen blijft knellen. Op 10 mei is na een brief van vicepresident (vp) Ashwin Adhin besloten het werk op 11 mei te hervatten. In het schrijven is beloofd dat over de andere punten overleg gevoerd zou worden. Valies zegt dat drie weken voorbij gingen, maar er werd niks vernomen van de vp. Hierop is op 1 juni geschreven naar de vp om te vragen naar overleg.Adhin heeft in een schrijven van 16 juni aangegeven dat de vakbond de punten waar het om gaat moet omschrijven. Valies zegt heel verbaasd hierover te zijn, aangezien alle knelpunten allang in details zijn beschreven. Op 20 juni is dat ook aangegeven door de BvL en ALS aan de vp. Op 22 juni reageerde de vp weer en bleef erbij dat de punten verder uitgewerkt moeten worden. Dit is niet in goede aarde gevallen bij de besturen en de leden.De actie die nu gevoerd wordt is om de regering aan te geven dat er gesproken moet worden. Valies vindt het ook erg dat intussen op de middelbare scholen examens zijn begonnen. Op de muloscholen beginnen de examens de volgende week. "Mensen moeten ons niet de schuld geven van de situatie, want wij hebben genoeg gedaan om de regering te wijzen op het belang van het overleg," stelt Valies. Hij hoopt dat de regering eindelijk besluit om te gaan praten.