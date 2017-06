Stolk was in december 1982 directeur van de Penitentiaire Inrichting Santo Boma. Hij kreeg de opdracht van Paul Bhagwandas om Jiwansingh Sheombar die opgesloten was, voor verhoor te gaan halen en naar Fort Zeelandia te brengen. Met hem ging mee Orlando Heidanus, die lid was van de Militaire Politie.Stolk had eerder aangegeven dat hij een opdracht van Paul Bhagwandas heeft uitgevoerd. Hij verklaarde eerder op de zitting van de Krijgsraad dat hij niet op de hoogte was van de plannen. Hij vond het ook erg dat hij later vernam dat Sheombar is vermoord. Stolk heeft diverse zittingen bijgewoond en is verhoord door de Krijgsraad.