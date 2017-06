Advocaat Irvin Kanhai, die hoofdverdachte Desi Bouterse bijstaat, (in het midden) is niet onder de indruk van de strafeis van het Openbaar Ministerie. (Foto: Raoul Lith)





De raadsman geeft aan dat er nog een lange weg te gaan is in het 8 december strafproces. De auditeur-militair heeft zijn strafeis gesteld. Hierna moeten de advocaten nog aan het woord komen.Kanhai heeft een lang pleidooi voorbereid. Hij weet nog niet wanneer de Krijgsraad hem aan het woord zal laten. De advocaat wil niet vooruitlopen op zijn pleidooi. "U zult nog merken wat ik ga doen," zei hij.Nu heeft de Krijgsraad de zaak tegen Jimmy Stolk in behandeling genomen. Ook hier zal auditeur-militair Roy Elgin zijn strafeis stellen.