Het is dinsdag 27 juni een enorme drukte bij de ondernemersavond bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). Het onderwerp van de avond ‘Champignons, kassenteelt en aquacultuur.’ Een elite delegatie uit China, op uitnodiging van ons ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij zou een presentatie geven gericht op “capaciteitsversterking, productie- en inkomstenverhoging.” De kleine zaal was niet genoeg en we moesten verhuizen naar de grote zaal. Er leken wel 1.000 mensen te zijn.Al bij de eerste PowerPoint slide van de eerste presentator, dhr. Lang ging het fout. De presentator kon geen woord Engels en moest worden vertaald door iemand die naar eigen zeggen maar weinig “Chinees” beheerste. Geen Mandarijn dus. De presentatie bestond grotendeels uit “Chinees” met stukken slecht vertaald Engels. De biologie klopte niet en de wiskunde nog minder. Op een gegeven moment staat dat China 90 bacteriën kweekt en 30 varianten exporteert? Dat zij 43% van de wereldmarkt van paddenstoelen en champignons beheerst en 55 miljoen ton ervan exporteert tegen een waarde van US$100 miljoen.Op een gegeven moment wist de vertaler te vertellen dat China 33 miljoen ton aan paddenstoelen produceerde. 22 miljoen ton minder dan dat ze exporteerden!? Magic! Met een winst van maar US$ 2,- per hele ton (1.000kg). Dit is de nieuwe “cash crop” waar Suriname in moet investeren. Lang en zijn vertaler gaan verder dat China de ambitie heeft om de Latijns Amerikaanse markt te veroveren. En dat Suriname eraan kan meedoen. Het is gemakkelijk.Samen met Nederland hebben ze de technologie al uitgeplozen. Na dagen in Suriname te hebben rondgereisd met onze “Caribische voedselschuur” specialisten van LVV bleek Suriname zeer geschikt te zijn voor paddenstoelen. Alle paddenstoelen. Overal. Lang kon zelf niet aangeven waar in China hij welke variëteiten plant en welke klimaat ze daar hebben. Er zijn geen zaden (sporen?) te koop in Suriname behalve via hun en de investering en productie per vierkante meter was niet uitgewerkt. De foto van de groei cyclus was in het “chinees”, dus niemand kon achterhalen wat het groeimedium was, de voeding, etc. Ook niks over plagen en ziekten.Er waren natuurlijk kritische vragen. Het merendeel van de bezoekers was ook ondernemer en landbouwer. De vertaler deed zijn best om de wiskunde te laten kloppen. “Er wordt $100 miljoen verdiend aan elke variëteit.” Er staat iets heel anders op de presentatie van de Chinese ‘specialisten’. We worden verwezen naar een foto/tabel met de uitleg/verklaring dat China eigenlijk US$ 3,5mijard verdient aan paddenstoelen. Helemaal in het “Chinees”! Een volledig antwoord waar elke communist mee tevreden zou zijn, op naar de volgende vraag.De moderator wist nog een grapje te maken om de “moeilijke vragen” te laten na alle 3 presentaties. Inderdaad; kassenteelt en aquacultuur moesten nog aan de beurt komen. Maar die deden het niet beter. Alles was in het “Chinees”. Geen details en adviezen die bruikbaar waren voor echte landbouwers. We hadden 3 arbitraire YouTube filmpjes kunnen afdraaien en de zaal was er wijzer van geworden. Terecht ook dat velen de zaal hebben verlaten.Nader onderzoek heeft ook uitgewezen dat geen van de getallen die zijn gepresenteerd verifieerbaar waren bij onafhankelijke organisaties. Zoals de FAO of de International Society for Mushroom Science (ISMS). De ISMS heeft zelfs wetenschappelijke vertegenwoordiging in en buiten China. En hun website bestaat uit goed Engels.Hoe komt het dat ons ministerie van LVV deze “specialisten” aan ons probeert te verkopen? Had echt niemand de tijd genomen om hun presentatie en getallen na te trekken? Wie heeft betaald om deze mensen hiernaartoe te halen? Na cassave, palmolie, marihuana, nu ook hallucineerde Chinese paddenstoelen. Wat volgt nog? Cocaïne teelt, gepresenteerd door de Farc of een pseudo Pablo Escobar?