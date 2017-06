Het oud gebouw van het Hof van Justitie, waarin de Krijgsraad zitting houdt, is extra beveiligd. (Beeld: René Gompers)





Elgin noemde Paul Bhagwandas 'de beul'. Hij was belast met de uitvoering van de plannen die goed voorbereid waren. Hij was de baas. Er is sprake van voorbedachten rade. De openbare aanklager memoreerde dat veel getuigen tijdens het proces te kennen hebben gegeven zich niks te herinneren van wat er gebeurd is in Fort Zeelandia. Hij heeft hier geen wetenschappelijke verklaring voor. Hij heeft zijn strafeis gebaseerd op getuigen die zich wel de gebeurtenissen kunnen herinneren.Elgin bleef ook stilstaan bij de rol van de groep van zestien militairen die op 25 februari 1980 de coup hebben gepleegd. Elgin heeft ook de verklaringen van Fred Derby bij de rechter-commissaris meegenomen in zijn requisitoir. Derby was de enige overlevende van de slachting in Fort Zeelandia. Hij verklaarde dat mensen al dood waren toen hij het fort verliet. Toen hij de cel verliet en bij Bouterse, Bhagwandas en Roy Horb moest verschijnen, heeft hij vijf personen daar achtergelaten, die nog leefden.De Krijgsraad in de burgerkamer bestaat uit Cynthia Montnor-Valstein (president) en de rechters Suzanna Chu en Rewita Chatterpal. De zaak tegen Arthy Gorre, Etienne Boerenveen en Jimmy Stolk staan ook op de rol. De verdachten in de militaire kamer zullen vrijdag voorgaan.