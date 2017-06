Assembleelid Edward Belfort (beeld: DNA)





In De Nationale Assemblee memoreerde Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons de prestatie van Miguel van Assen die Zuid-Amerikaans kampioen is geworden op het onderdeel hinkstap springen. Ook prestaties van diverse andere sporters werden gememoreerd. Alle fracties feliciteerden Van Assen met het steengoede resultaat dat hij heeft behaald. De atleet streeft ernaar om wereldkampioen te worden.Belfort merkte op dat de atletiekbaan in het André Kamperveenstadion te wensen overlaat. Atleten moeten op straat rennen met alle gevaren in het verkeer. Hij sprak zijn misnoegen over uit dat er geen atletiekbaan van 400 meter kan worden gerealiseerd. Ook de faciliteiten van het Willebrod Axwijk Sportcentrum laten te wensen over.Het Assembleelid merkte op dat topsport bijzonder veel geld kost. Loopschoenen, kleding en voeding zijn bijna niet te betalen. Wanneer sporters naar het buitenland moeten, kost het veel moeite om middelen te vinden. Sporters kunnen nauwelijks naar trainingskampen. Hij merkte op dat er een speciaal ministerie is van Sport en Jeugdzaken, maar er gebeurt onvoldoende. Als verkiezingen naderen worden hier en daar faciliteiten opgezet. In de districten is de situatie nog erger.NDP-fractieleider André Misiekaba merkte op dat de regering minisportvelden in verschillende districten heeft opgezet. Hij vroeg om door te gaan met dit beleid, ook al wordt het politieke propaganda genoemd. Belfort was hier niet onder de indruk van en stelde dat Misiekaba een voetballer is. Atletiek is de moeder der sporten, maar de faciliteiten ontbreken. Belfort wil weten van de minister van Sport en Jeugdzaken wat zij gaat doen opdat er sportfaciliteiten komen in diverse buurten. Hij haalde aan dat in Guyana veel meer mogelijkheden zijn, waardoor de marathon steeds door de westerburen wordt gewonnen.