Dayanand Dwarka tijdens een persconferentie van vakbondsleiders in het C-47 gebouw. (Foto: René Gompers)





Voor multinationals als Iamgold en Newmont geldt de government take niet; de miljoenen liters brandstof die ze gebruiken zijn ‘duty free.’ De regering durft hen niet te belasten. Daarnaast vindt er zodanig brandstofsmokkel naar Suriname plaats dat het lijkt alsof de smokkelaars gefaciliteerd en beschermd worden, drukt de vakbondsman zijn verbolgenheid uit.Dwarka is tijdens een persconferentie van vakbondsleiders in het C-47 gebouw, ingegaan op de brandstofsituatie in het land. Hij vindt het erg dat de overheid met de government take zoveel druk legt op de samenleving en het geld niet gaat halen waar het te halen valt. Al enkele weken schommelt de brandstof prijs. Unleaded fluctueert tussen de SRD 6 en 7 per liter. Dwarka merkt op dat er tot nu toe niet is uitgelegd hoe de brandstofprijs wordt bepaald. “De government take was eerst flexibel, maar nu heeft de overheid het gefixeerd. De uiteindelijke prijs van brandstof laat de overheid onder andere afhangen van de koers en de wereldmarktprijs,” merkt hij op. “Dit systeem zorgt alleen maar voor wrevel, elke week een andere prijs. De wereldmarktprijs is laag en stabiel, maar hier worden wij geconfronteerd met verhogingen. Het is al voorgekomen dat we in één week drie verschillende prijzen hadden,” haalt Dwarka aan. "De vakbonden willen, net zoals de Nationale Assemblee dat ook gevraagd heeft, dat afgestapt wordt van dit systeem en dat de overheid duidelijk uitlegt hoe de brandstofprijs wordt opgebouwd.”De overheid moet niet langer haar eigen bevolking tot slachtoffer maken om aan het broodnodige geld te komen. Ook de multinationals moet de governement take worden aangerekend, stelt Dwarka voor. “Newmont en Iamgold alleen gebruiken al 7,5 miljoen liter brandstof per maand. Ze betalen de belasting niet, het is duty free” deelt de vakbondsleider mee. “Wij zeggen dat als een land in crisis is en de regering geld nodig heeft, de multinationals die ontzettend veel geld verdienen, ook een ‘solidariteitsbijdrage’ moeten doen in de vorm van een government take. En niet alleen de kleine man moet ermee worden belast. Dit kan de overheid miljoenen SRD’s aan extra inkomsten opleveren.”Een andere kwestie waar hij zijn gal over spuugt is de “ongebreidelde smokkel” van brandstof naar Suriname. “Alleen de smokkelaars worden rijk, terwijl de Staat en de samenleving er niks van merken. Het is zo omvangrijk dat wij het idee krijgen dat de mensen worden gefaciliteerd en beschermd.” Dwarka merkt op dat de olie waarschijnlijk uit Venezuela en Trinidad & Tobago komt. “Daar is olie voor lokaal gebruik goedkoper dan water. Geschat wordt dat er maandelijks ruim 12 miljoen liters aan brandstof het land wordt binnengesmokkeld. Kun je je dan voorstellen hoeveel inkomsten de Staat hierdoor ontbeert?” Dwarka merkt op dat voor de Kustwacht was ingesteld er vaker meldingen werden gedaan van in beslag genomen smokkelbrandstof. “Hoelang heeft u daarvan niks gehoord? Men is dus vrij om dat stukje te doen... Wij vinden dat de Staat inkomsten misloopt en daar het geld moet halen. Laat de samenleving met rust!”René Gompers