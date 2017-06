De bromfietser Joey van Riessen (27) is maandagavond overleden door een verkeersongeval. De politie van Leiding kreeg omstreeks 22.00 uur de melding dat een bromfietser in een trens was beland aan de Commissaris Weytingweg. Toen de politie ter plekke aankwam hadden omstanders de man reeds uit het water gehaald.Het personeel van de ingeschakelde ambulance, gaf te kennen dat Joey geen teken van leven meer vertoonde. De ingeschakelde arts stelde de dood door vermoedelijk verdrinking vast.Het voorlopige onderzoek van de politie heeft uitgewezen dat de bromfietser over de Commissaris Weythingweg reed. Op een bepaald moment moet hij de controle hebben verloren over de besturing van zijn bromfiets en is daardoor in de sloot beland. Daarna verdween hij in de diepte van de pas opgehaalde sloot.Na afstemming met het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van de bromfietser afgestaan aan de nabestaanden, meldt de politie Public Relations.