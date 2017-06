Het weggedeelte vanaf de brug over de Nickerierivier tot Apoera Haven is voorlopig niet toegankelijk voor zwaar verkeer. (Foto: BIC Kabalebo)





Zwaar verkeer mag voorlopig geen gebruik maken van het weggedeelte vanaf de brug over de Nickerie rivier tot Apoera Haven. Het zwaar verkeer richt schade aan het wegdek. Met de regenval ontstaan er op het overgrote deel van de weg enorme kuilen met moddermassa.Na afstemming met verschillende overheidsdiensten heeft districtscommissaris Theresia Cirino van het bestuursressort Kabalebo besloten de weg af te sluiten voor alle voertuigen met een laadvermogen boven 5 ton. Er is afgestemd met verschillende ondernemers in het gebied, de politie en het dienstonderdeel van Openbare Werken Transport en Communicatie, dat de weg gesloten blijft tot na rehabilitatie.Met deze maatregel wil de districtscommissaris voorkomen dat de gemeenschap van Kabalebo geïsoleerd raakt. Er dreigt verder ook gevaar voor bestuurders van vrachtvoertuigen vanwege de slechte weg. Alleen bijzondere transporten krijgen na onderzoek en afstemming een ontheffingstoestemming van de districtscommissaris, meldt het Burger Informatie Centrum Kabalebo.