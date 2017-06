Op de Johan Adolf Pengel luchthaven hebben het Bestrijding Internationale Drug (BID) Team en de douanerecherche drie personen aangehouden die cocaïne bolletjes hadden geslikt.Bij controle werkzaamheden van het op zondag 18 juni is de 37-jarige Ine P. aangehouden door het BID Team. Zij heeft bekend 66 cocaïne bolletjes te hebben geslikt. Winston P. (31) die viel tijdens controle werkzaamheden door de douane recherche op zondag 18 juni door de mand. Hij heeft toegegeven meer dan 100 cocaïne bolletjes te hebben geslikt.De derde slikker, de 27-jarige Randel H. is op maandag 19 juni door het BID Team aangehouden. Deze slikker bekende zich gevuld te hebben met meer dan 100 cocaïne bolletjes. Na afstemming met het Openbaa rMinisterie zijn de drie slikkers in verzekering gesteld.Samen met het verderfelijk spul zijn de slikkers overgedragen aan de afdeling Narcoticabrigade. Inmiddels hebben de drie koeriers via de natuurlijke weg de drugs uit het lichaam verwijderd, meldt de politie Public Relations.