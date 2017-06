Politiecommissaris Robby Ramjiawan





Ramjiawan wenst ook dat onderzocht wordt wie het document vervalst heeft. Die moet zich onherroepelijk verantwoorden bij de rechter. Volgens de politietopper kan het onderzoek in een dag worden afgerond. Hij vindt het bijzonder ernstig dat Hellings hem en Roosenhoff heeft beschuldigd zondag in het programmaop. Beide commissarissen hebben aangegeven het niet hierbij te zullen laten."Indien echter blijkt dat het document juist is, dan dient de minister/korpsleiding ook onmiddellijk ertoe over te gaan tot het ontwapenen van betrokkene en hem buiten functie te stellen. Voorts dient dan te worden onderzocht hoe het mogelijk is geweest dat betrokkene toegelaten werd tot de inspecteurs opleiding. Ook dit is niet moeilijk om te onderzoeken. Degenen die hebben meegewerkt hieraan moeten eveneens verantwoording afleggen," meent Ramjiawan.De psycholoog die het onderzoek heeft verricht, kan met de moderne communicatie binnen enkele minuten worden gevraagd om helderheid te brengen in deze voor niet alleen mij en Roosenhoff, maar vooral ook voor Hellings minder prettige momenten en dagen. Als blijkt dat door fraude Hellings toegelaten is, dient een groot onderzoek te worden ingesteld naar alle dossiers van politieambtenaren om na te gaan of er meer van zulke gevallen zich hebben voorgedaan. Zelf zie ik zeker nog een paar rondlopen binnen de organisatie van wie ik mij wel heb afgevraagd of ze normaal zijn," stelt de politiecommissaris.Ramjiawan stelt dat indien er mensen zijn die toch als Hellings denken dat hij en Roosenhoff het document hebben vervalst, verzekert hij dat ze aan het verkeerde adres zijn. "Dat soort allures liggen niet bij ons. En als ik ook mag aangeven dat ik al 40 jaar en 4 maanden mijn krachten geef aan het Korps Politie Suriname in alle oprechtheid en eerlijkheid, dan ligt het aan de lezer om een conclusie te trekken. Overigens hoop ik dat de verklaring (uitslag) onjuist is, omdat ik mij niet kan voorstellen dat de leiding van het korps zich schuldig kan maken hieraan. Dat zou een schande zijn!"