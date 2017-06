Inspecteurs van de Verenigde Naties hebben alle wapens die de Farc-rebellen hebben ingeleverd, geregistreerd. (Foto: AFP)





In totaal zijn 7.132 wapens geregistreerd en weggezet, zegt de VN. De VN-vertegenwoordigers zeggen dat ze ook 77 van de 900 wapendepots van de Farc hebben gevonden en hebben leeggehaald. De depots waren verborgen rond het platteland.De wapenoverdracht is een belangrijke voorwaarde in de vredesovereenkomst van vorig jaar. De overeenkomst streeft naar beëindiging van meer dan vijf decennia van conflicten. De vredesonderhandelingen tussen de grootste linkse Colombiaanse rebellengroep en de regering hebben vier jaar geduurd.De Amerikaanse waarnemers hebben echter gewaarschuwd dat het lokaliseren en opruimen van de resterende Farc-wapendepots, maanden kan duren omdat ze moeilijk te bereiken zijn. Sommige van hen zijn alleen bereikbaar via de rivier of te voet door dichte bos- en bergterrein.Veel van de wapendepots zijn ‘beveiligd’ door valstrikken en moeten nauwkeurig worden ontmanteld. Veel Colombianen zijn bezorgd dat als er een vertraging optreedt, deze wapens in handen kunnen vallen van criminelen, paramilitairen of de ELN, Colombia's tweede grootste linkse rebellengroep. Al deze groepen proberen het grondgebied van de Farc en haar drugshandelsactiviteiten over te nemen.In de tussentijd wordt verwacht dat president Juan Manuel Santos vandaag, dinsdag, in de stad Mesetas, ten zuiden van Bogota, een symbolische ceremonie zal bijwonen om het einde van het ontwapeningsproces te markeren. Mesetas was ooit een Farc-bolwerk tijdens het 52-jarige conflict met de staat waarin 260.000 mensen hun leven zijn kwijtgeraakt. President Santos heeft voor zijn inspanningen om de vredesovereenkomst met de Farc te bewerkstelligen, de Nobelprijs voor vrede gehad.